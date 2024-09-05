Okullar açılıyor! Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?

Okullar açılıyor! Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?

Okullar açılıyor! Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?
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IHA
05 Eylül 2024 Perşembe, 15:43





Okulların başlamasına sayılı günler kala Beslenme Uzmanı Dyt. Dilem İrkin, sabahın erken saatinde kalkıp okula giden, kahvaltı yapamayan çocuklara özel beslenme çantasında olması gerekenleri tek tek anlattı

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