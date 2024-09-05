Okullar açılıyor! Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?
Okullar açılıyor! Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?
Okulların başlamasına sayılı günler kala Beslenme Uzmanı Dyt. Dilem İrkin, sabahın erken saatinde kalkıp okula giden, kahvaltı yapamayan çocuklara özel beslenme çantasında olması gerekenleri tek tek anlattı
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