"Onlardan politikacı olmaz, leş kargaları..."
"Onlardan politikacı olmaz, leş kargaları..."
Cumhuriyet TV ekibi olarak yurttaşlara, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yapılması planlanan mitinginde uğradığı provokasyonu sordu. Yurttaşlar, düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi.
Video Haberler
- Onlardan politikacı olmaz, leş kargaları...
- Arenadan kaçan boğanın tribüne çıkması kamerada
- Ekrem İmamoğlu ceketini çıkarınca alkış tufanı koptu!
- Özgür Özel'den İmamoğlu'na saldırı açıklaması
- İmamoğlu yaralanan yurttaşlarla görüştü
- İmamoğlu iktidarı uyardı!
- İmamoğlu: Bu Erzurum insanının işi değil
- Düğün sezonu yaklaşıyor, imitasyon takıya ilgi arttı
- 'Ağlayan gelinler' ziyaretçilerini ağırlıyor
- Tomisa kalesi, zamana direniyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Akar hakkında konuşmamız lazım
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- Soylu saldırganları değil, İmamoğlu'nu hedef aldı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Kızılay yöneticilerinden tehlikeli provokasyon
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- Kemal Derviş yaşamını yitirdi
- Altaylı 'bir sonraki seçimin iki başbakan adayını' yazdı
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım