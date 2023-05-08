"Onlardan politikacı olmaz, leş kargaları..."

Abone Ol google-news

"Onlardan politikacı olmaz, leş kargaları..."

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2023 Pazartesi, 16:37

Cumhuriyet TV ekibi olarak yurttaşlara, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yapılması planlanan mitinginde uğradığı provokasyonu sordu. Yurttaşlar, düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler