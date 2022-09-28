Osmaniye'de Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı olarak yeni tahsis edilen Gezici Kütüphane, kitapları okurlarda öğrencilerin ayağına taşıyacak. Bu kapsamda, Gezici kütüphanenin ilk durağı ise merkeze bağlı Yeniköy Necip Soylu İlkokulu oldu. Gerçekleştirilen etkinlikte; uzman kütüphaneciler tarafından kütüphane kuralları anlatılıp kitaplarla ilgili bilgiler verildi. Hizmete başlayan Gezici Kütüphaneden dileyen okuyucuların okumak için ödünç kitapta alabileceği kaydedilirken, ilk defa gezici kütüphaneyi ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını, kitap okuyup bilgisayarları kullanarak araştırma yapıp bilgilendiklerini söylediler.

Gezici Kütüphane Otobüsü hakkında bilgi veren kütüphaneci Büşra Haktan, yerleşik olarak bulunan kütüphaneye ulaşım sağlayamayan her türlü köy okullarına ve vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Haktan, "Bugün Yeniköy Necip Soylu İlkokulu'na gelmiş bulunmaktayız. Otobüsümüzde çocuklarımıza yönelik, yetişkinlerimize yönelikte kitaplarımız bulunmakta. Ayrıca çocuklarımıza yönelik oyuncaklarımız bulunmakta ve bilgisayarlarımız bulunmaktadır. Bilgisayarlarımızdan çocukların bilgisayarı olmadığında yaralanabilecekleri, ödevlerini yapabilecekleri şekilde ayarlanmıştır. Gezici kütüphane hizmetinde yine aynı şekilde etkinlik düzenliyoruz çocuklara. Ve onların da bir şekilde kütüphane ortamı yaratmaya çalışıyoruz ki bu ortamı görmelerini istiyoruz. Şu anda gezici kütüphane hizmetimiz bu şekilde devam etmektedir.

Amacımız ulaşamayan yani şu anki yerleşik olarak bulunan kütüphanemize ulaşamayan köy okullarındaki çocuklarımıza, kütüphane hizmetine sunabilmektir aslında amacımız. Kitaplarla onları tanıştırabilmektir, kitaplardan faydalanmalarını sağlayabilmektir ve aynı şekilde yetişkin vatandaşlarımıza yönelik de biz bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Sadece çocuklara özel değil' dedi.

