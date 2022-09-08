Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:25

Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi Karaçay Deresi civarındaki arazide bir leyleğin uçamadığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Kuruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü?ne bağlı ekipler sevk edildi. Leyleğin bulunduğu tarlaya gelen ekipler, sağ kanadından yaralandığı için uçma yetisini kaybeden leyleği kısa sürede yakaladı. Ön sağlık taramasından geçirilen leyleğin sağ kanadının kırık olduğu belirlenip, kafese konularak DKMP Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi?nde tedaviye alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilip tedavisine başlanan leyleğin, uçma yetisini kazanmasının ardından yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.