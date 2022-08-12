ÖSO'cuların Türk bayrağı yakmasına CHP'den sert tepki

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Muhalefetle Suriye rejimini anlaştırmamız lazım" açıklamasından sonra Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Cerablus ile Azez kentlerinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenlendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre gösterilerde Türkiye ve Suriye yönetimine karşı sloganlar atılırken Türk bayrakları da ateşe verildi. Göstericilerin ayrıca Azez'de TSK'ye ait zırhlıları taşladığı aktarıldı. Ortaya çıkan görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

AKP SESSİZ, CHP'DEN 'ALÇAKLIKTIR' TEPKİSİ

İktidar temsilcilerinin sessiz kaldığı görüntülerle ilgili olarak CHP'den çok sert bir tepki geldi. CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın besleyip baktığı Suriyeli muhalifler, Azez’de Türk Bayrağımızı yaktı!

Bu yapılan alçaklıktır!

AKP iktidarının olmayan dış politikasının sonucu bu işte!"