Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı

16 Ağustos 2022 Salı, 11:35

Olay, dün akşam saatlerinde Atapark-Dikmen hattında sefer yapan 06 UK 116 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Fırat Kaya, Sanatoryum Caddesi'ne geldiği sırada hamile olduğu söylenen kadının fenalaştığını fark etti. Diğer yolcular kadına müdahale ederken, aracın dörtlülerini yakan sürücü, hiçbir durakta durmadan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kaya, otobüsten indirilirken kadının yere yığılması üzerine de yolcuyu sırtına alıp hastaneye taşıdı. Acil servise götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.