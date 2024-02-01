Özgür Özel, Akşener'in o sözlerine cevap verdi: 'Bizimle kavga etmek istiyor!'

01 Şubat 2024 Perşembe, 10:24

Ankara’da açılış ve anma törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, kendisine yönelik Eskişehir’de çıkışına yanıt verdi. Konunun yanlış anlaşıldığını ifade eden Özel, “Bahsettiğim kişi İYİ Parti’den seçilip AK Parti’ye geçen Eskişehir’deki milli irade hırsızına laf ediyorum” dedi.