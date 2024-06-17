Palandöken'den 'beyaz yaka' uyarısı: İş bulma oranı mavi yakalılara göre yüzde 75 azaldı...
Palandöken'den 'beyaz yaka' uyarısı: İş bulma oranı mavi yakalılara göre yüzde 75 azaldı...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıraklık için yapılan seminerlerde ve toplantılarda üzerinde durulan 'Eğitimin yanında bir mesleğin olsun' sloganının önemine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Piyasada çırak, kalfa ve usta bulmada önemli bir açık var. Artık beyaz yakalıların iş bulma oranı da mavi yakalılara göre yüzde 75 düşmüş durumda. Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor" dedi.
Video Haberler
- CHP'den AKP'ye bayram ziyareti
- Palandöken'den 'beyaz yaka' uyarısı
- Sokağa sorduk: Yapay zeka işimizi elimizden alır mı?
- Uzmanından bayramda 'et tüketimi' uyarısı
- Sokak röportajında skandal sözler
- Dünya turuna çıkmıştı!
- Gurbetçi kavgasında son nokta! Almanya’daki akrabasını g
- Bu koçları gören fotoğraf çekmeden gitmiyor
- Bu da yüzen kümes!
- AKP'li emekli Gerçekten üzülüyorum diyerek anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu