Palandöken'den 'beyaz yaka' uyarısı: İş bulma oranı mavi yakalılara göre yüzde 75 azaldı...

17 Haziran 2024 Pazartesi, 12:25













Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıraklık için yapılan seminerlerde ve toplantılarda üzerinde durulan 'Eğitimin yanında bir mesleğin olsun' sloganının önemine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Piyasada çırak, kalfa ve usta bulmada önemli bir açık var. Artık beyaz yakalıların iş bulma oranı da mavi yakalılara göre yüzde 75 düşmüş durumda. Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor" dedi.