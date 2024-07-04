PARİS 2024 ÇOK SICAK OLACAK I 18 BRANŞTA 89 KOTAYI ALDIK I ATICILIKTA İLK KEZ 7 SPORCUYLA OLİMPİYATA
Arif Kızılyalın ve Melih Gümüşbıçak CSpor'da her hafta spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendiriyorlar.
Arif Kızılyalın ve Melih Gümüşbıçak ile CSPOR:
Atıcılıkta ilk kez 7 sporcuyla olipiyattayız. 18 branşta toplam 89 kota
Paris 2024, Tokyo’nun sıcaklık rekorunu kırmaya aday
Fransa Turu, olimpiyatlar nedeniyle ilk kez Paris’e girmeyecek
Video Haberler
- PARİS 2024 ÇOK SICAK OLACAK
- Duygu dolu anlar!
- Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak ile CFUTBOL
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Özel, en yaşlı CHP üyesini evinde ziyaret etti
- 98. Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dr
- 98. Gazi Koşusu'na ünlü akını
- CHP'li vekilden iktidara 'kayıt dışı istihdam' uyarısı
- İmamoğlu'ndan CHP'lilere uyarı
- Gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir evlendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- 'Nasıl yarattıysanız öyle çözmek zorundasınız'
- Bir sigara grubuna dev zam!
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!