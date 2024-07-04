PARİS 2024 ÇOK SICAK OLACAK I 18 BRANŞTA 89 KOTAYI ALDIK I ATICILIKTA İLK KEZ 7 SPORCUYLA OLİMPİYATA

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Arif Kızılyalın ve Melih Gümüşbıçak CSpor'da her hafta spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendiriyorlar.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2024 Perşembe, 17:42






Arif Kızılyalın ve Melih Gümüşbıçak ile CSPOR:

Atıcılıkta ilk kez 7 sporcuyla olipiyattayız. 18 branşta toplam 89 kota

Paris 2024, Tokyo’nun sıcaklık rekorunu kırmaya aday

Fransa Turu, olimpiyatlar nedeniyle ilk kez Paris’e girmeyecek

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