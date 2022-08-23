Pasajları yıkılmasın diye gelinlik yaktılar

23 Ağustos 2022 Salı, 12:43

35’i kadın girişimci olmak üzere 100’den fazla pasaj esnafı ise pasajlarının yıkım yerine restore edilmesini talep etti. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Vakıflar Sarayı esnafından Suphi Acımış, “Çoğumuz gelinlikçi burada. Bu pasajın sağlamlığı dillere destan.

Devamlı gelip buradan karot örneği alıyorlar. Biz buranın yıkılması yerine sağlamlaştırılmasını, restore edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Pasaj esnafından Hicran Yel’de, “Kirişlerimizi yıktılar. Yukarıdan aşağı kadar kirişlerimizi yıktılar. Binamız çok sağlam. Protesto ettik. Bütün esnaflar kadın burada.

Herkes çoluğu, çocuğu için çalışıyor. Devletimiz buraları açmak için kadınlara destek verdi. Şuanda burayı başımıza yıkıyorlar. Bize bir yol gösterin. Biz de farkındalık olması için dışarıda gelinlik yaktık” dedi.

