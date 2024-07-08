Pazar sepeti boş kaldı; Patates soğan taneyle alınır oldu!
Pazar sepeti boş kaldı; Patates soğan taneyle alınır oldu!
Yurttaşlar pazarlarda sebze ve meyvenin en ucuz olması gereken bu mevsimde fiyatların çok yüksek olduğundan yakınıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş "Hep kandırdılar... Mehmet Şimşek'e de Allah ona uzun ömürler versin, ihtiyarlasın o da görsün... Fasulyenin kilosu 100 lira, bamyanın da 120-170 lira. Patates soğanı biz haftalık alıyorduk şimdi 3-5 tane alıyoruz. İnanın kuru soğanı yemeklerin içine ne kadar doğrayacaksak o kadar alıyoruz artık. Bu mevsimde taze fasulye 100 lira olmamalı. Mevsim sebzesi bunlar, turfanda almıyoruz. Yaz meyvelerinde de düşme yok. Şeftali 60-70 lira, vişne 70 lira. 70 liraya kim reçelini yapar?" dedi.
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