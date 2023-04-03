Pazarda sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artış durmuyor!

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ENAG enflasyon oranları açıklandı. Dünya bankası "Gıda Güvenliği" raporunu yayımladı. Beşli çete zenginleşti, yurttaş fakirleşti.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2023 Pazartesi, 12:07


cumhuriyet tv ENAG enflasyon raporu

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