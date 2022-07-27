Pegasus pilotunun Adana seferindeki 'Azer Bülbül'lü anonsu sosyal medyanın gündeminde

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:08

Pegasus Hava Yolları'nın Adana seferini yapan uçağında yolculara seslenen pilotun anonsu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Kaptan pilot; anons sırasında sözü Halil Gökkaya müziği İhsan Noyan'a ait olan Azer Bülbül'ün seslendirdiği "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı eserin sözlerini söyledi.

O anlar uçakta bulunanları gülümsetirken, sosyal medyada da çok konuşuldu.