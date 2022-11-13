Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası sonbaharla birlikte kahverengiye büründü.
Ordu’nun Aybastı merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 1500 rakımda olan Perşembe Yaylası'nda ağaçlar sonbaharın renklerine büründü. Bölgede ortaya çıkan eşsiz güzellik havadan görüntülendi.
Kahverengi, sarı, yeşil gibi renk tonlarının oluşturduğu görüntü kartpostallık kareler oluşturdu. Yazın ve kışın gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapan Perşembe Yaylası’nın kahverengi güzelliği görenleri hayran bırakıyor.
Sonbaharın kahverengi tonlarını görmek ve o anları kayıt altına almak isteyen fotoğrafçı ve doğaseverler de Perşembe Yaylası'na akın ediyor.
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