Podyuma bu kez koyunlar çıktı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:27

İnegöl Belediyesi tarafından hayvancılığın teşvik edilip üretimin artması adına bu yıl ikincisi düzenlenen 'İnegöl Uluslararası Hayvancılık Festivali'ne, Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Almanya ve Fransa ile 29 ilden küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği iş birliği ile 3 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlayan festivalde, 130 katılımcı yer aldı. Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ile İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, farklı hayvan ırklarının yer aldığı stantları gezerek incelemelerde bulunduğu festivalde 7 üniversiteden 14 akademisyen, 5 seminer ve 1 panel programı da gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmada, 'Küçükbaş hayvancılığın gelişmesini, bu işle ilgilenen insanların çoğalmasını arzu ediyoruz. İnegöl'ümüz daha çok sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, ihracatıyla ön plana çıkmış olsa da aynı zamanda verimli bir ova üzerinde, Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş bir ilçe. Tabi ilçemizin tarım ve hayvancılık yönünü de önemsiyoruz. 130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği güzel bir festival daha düzenliyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektörü bereketli bir sektör. Bu sektörün yaygınlaşmasını arzu ediyoruz dedi. Renkli yarışmaların yer aldığı İnegöl Küçükbaş hayvan festivalinde yetiştiriciler en güzel koyunlarını podyuma çıkardı. İnegöl Kıvırcığı olarak bilinen koyun ırklarının ön plana çıktığı yarışmalarda jürinin karşısına çıkartılan koyunların boyları, kiloları ölçülüp renklerine bakıldı. Festival kapsamında damızlık koyun yarışmaları ile koyun kırkma yarışması da düzenlendi.

