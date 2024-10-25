Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi
Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle bir araya gelen tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Antalya tam manasıyla toplama bir şehirdir. Yani sakinleri bütün şehirlerimizden, Türkiye'nin dört tarafından ama özellikle büyük şehirlerden emeklilik veya sağlık nedeniyle buraya gelmişlerdir. Bunlara hitap edecek kurumlar gereklidir. Yani burasını turizm merkezi olarak göremeyiz. İnşallah bugünkü turizm anlayışından çıkar, sadece çok paralı, az sayıdaki turist yeri olur" dedi.
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