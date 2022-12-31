Proje kuraklık endişesine bir nebze umut oldu
Sıfırın altında 30 derecede, toprak teması olmadan, Hindistan cevizi kabuğunda gerçekleştirilen domates üretiminde topraklı tarıma kıyasla çok daha fazla ürün elde edilirken 3/1 oranında su kullanılıyor.
Kuraklık endişesi dünyayı kasıp kavururken kuraklığa karşı tedbir arayışları da sürüyor.
Türkiye’de kuraklıktan en çok etkilenen illerden biri olan Sivas’ta azalan kaynakların korunması için üretiminde su gerektiren pancar ve patates üretiminde kısıtlamaya gidileceği duyurulmuştu.
Öte yandan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Türk bilim adamlarının kuraklığa dirençli tohumlar üzerindeki çalışmaları sürüyor.
Sivaslı iş adamın’ın 2020 yılında 60 dönüm alanda kurduğu cam sera kuraklığa bir nebzede olsa çare ve umut oldu.
Jeotermal suyla ısıtılan serada sıfırın altında 30 derecede bile üretim gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede yılın 12 ayı tarım yapılan serada ürünlerle toprak teması bulunmuyor.
Toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu kullanılırken topraklı tarıma kıyasla daha dar alanda çok daha fazla ürün elde ediliyor.
Topraklı tarıma kıyasla kullanılan su miktarı ise 3/1 oranında.
Hem kuraklığa, hemde artan gıda ihtiyacına çözüm olması için toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu kullanılıyor.
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