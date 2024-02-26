Ramazan pidesi 15 lira oldu, emekli memur isyan etti: Pideyi ancak reklam panolarında görebiliyoruz

26 Şubat 2024 Pazartesi, 17:31













Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın bugün 15 lira olarak açıkladığı Ramazan pidesi vatandaşa pahalı geldi. Pide fiyatlarını yüksek bulan bir vatandaş, “Artık pideyi biz ancak fırınların reklam panolarında görebiliyoruz” dedi. Bir başka vatandaş ise “Daha halk ekmeğini alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Emekli maaşı yetmiyor, ağlayıp geziyorum” dedi.