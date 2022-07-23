Rize'de sokağa inen ayı görenleri şaşkına çevirdi ; 'İşte o anlar kamerada'

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Rize'nin İyidere ilçesinde aç kalan ayı indiği ilçe merkezinde cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:58

İlçenin merkez mahallesine gece saatlerinde inen ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaş, caddede dolaşan ayıyı aracı ile takip ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde aracın önünde yolda koşturan ayının daha sonra ara sokaklara girerek gözden kaybolduğu yer aldı.

Ayı Cadde cep telefonu Rize

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