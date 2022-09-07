Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
Sultangazi'de çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı. Su sokakları maviye boyadı
Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü.
İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı. Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı.
Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu. İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı.
Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.
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