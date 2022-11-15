SADAT "İslam Birliği Bakanlığı" önerdi
Başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir İslam devletleri konfederasyonu kurulmasının istendiği kongrede SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, “İslam birliği bakanlığı” kurulmasını önerdi.
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