SADAT "İslam Birliği Bakanlığı" önerdi

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Başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir İslam devletleri konfederasyonu kurulmasının istendiği kongrede SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, “İslam birliği bakanlığı” kurulmasını önerdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 17:11


cumhuriyet tv SADAT İslam işbirliği

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