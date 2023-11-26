Sağanak yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı hayran bıraktı

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Sağanak yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı hayran bıraktı

DHA
26 Kasım 2023 Pazar, 17:33

Bursa’nın Gemlik ilçesinde etkili lodos ve sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

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