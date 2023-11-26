Sağanak yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı hayran bıraktı
Sağanak yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı hayran bıraktı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde etkili lodos ve sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
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