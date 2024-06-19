Sağlık sistemine övgüler yağdırdı, şikayet edenlere ateş püskürdü

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"NANKÖRLÜK YAPMAYIN!" | Sağlık sistemine övgüler yağdırdı, şikayet edenlere ateş püskürdü

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2024 Çarşamba, 15:08




"NANKÖRLÜK YAPMAYIN!" | Sağlık sistemine övgüler yağdırdı, şikayet edenlere ateş püskürdü

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