'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalanırken evini cephaneliğe çeviren şüphelilerden birinin çakarlı araç ve sahte meclis kartı kullandığı tespit edildi.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 13:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temini yaptığı belirlenen şüphelilere Bağcılar ve Kadıköy'de operasyon düzenledi. 27 Temmuz günü Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda,  M.Y. ve E.B. gözaltına alındı.

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