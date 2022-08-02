'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalanırken evini cephaneliğe çeviren şüphelilerden birinin çakarlı araç ve sahte meclis kartı kullandığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temini yaptığı belirlenen şüphelilere Bağcılar ve Kadıköy'de operasyon düzenledi. 27 Temmuz günü Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda, M.Y. ve E.B. gözaltına alındı.
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