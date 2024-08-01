Salda Gölü alarm veriyor: Geçen seneyle bu sene arasında 1,5 metrelik çekilme söz konusu

01 Ağustos 2024 Perşembe, 12:07













Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Salda Gölü'nde yaşanan su çekilmesine dikkat çekerek, " “Burada da yaklaşık geçen seneyle bu sene arasında 1,5 metrelik bir gölde çekilme söz konusu. Bu sene kayak merkezimize sadece bir defa kar yağdı. Kayak sezonunu bile açamadık. Sondaj sularına, yeraltı sularına çok yüklenildiği için Salda Gölü'nde de bir irtifa kaybına yol açıyor. Gölümüzün geleceği açısından su rejiminin, tarımsal ekim rejiminin bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa Salda Gölü'müzde de çekilme çok hızlanacak" dedi.