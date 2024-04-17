Sancaktepe Belediyesi'nin lüks makam katı pes dedirtti! Belediye Başkanı odaları tek tek gösterdi
Sancaktepe Belediyesi'nin lüks makam katı pes dedirtti! Belediye Başkanı odaları tek tek gösterdi
Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafat" tartışmasıyla gündeme gelen makam katı ve odaları görüntülendi.
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