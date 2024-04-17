Sancaktepe Belediyesi'nin lüks makam katı pes dedirtti! Belediye Başkanı odaları tek tek gösterdi

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Sancaktepe Belediyesi'nin lüks makam katı pes dedirtti! Belediye Başkanı odaları tek tek gösterdi

ANKA
17 Nisan 2024 Çarşamba, 13:29





Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafat" tartışmasıyla gündeme gelen makam katı ve odaları görüntülendi.

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