Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
Şanlıurfa'da 'Toplum Destekli Seracılık' projesi kapsamında seralarda bağ bozumunda toplanan üzümler, asırlardır geleneksel yöntemlerle pekmez, pestil, kesme ve ceviz sucuğuna dönüştürülüp, özellikle kış aylarında sofraları lezzetlendirmek için büyük emeklerle hazırlanıyor.
Şanlıurfa'da sonbaharın gelmesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen 'Toplum Temelli Seracılık' projesi kapsamında üzüm hasadı yapılmaya başlandı. 30 ailenin yararlandığı projede modern tesislerde toplanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye has beyaz toprakla birlikte ezilen üzümler şıra haline getiriliyor. Büyük bakır kazanlarda ve odun ateşinde saatlerce kaynatılan şıra günlerce çeşitli işlemlerden geçirilerek pekmez, bastık, sucuk ve kesme haline geliyor.'
KIŞIN SOFRALARI SÜSLÜYOR
Kadın, erkek, çocuk herkesin katkıda bulunarak hazırladığı doğal ürünler, kışın sofraları süslüyor. Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında üretilen üzümlerden binbir emekle elde edilen bu lezzetler, yurtiçi ve yurtdışı piyasaında satışa sunuluyor. Porojeden yararlanan aileler sonbaharın gelmesiyle yörede bağ bozumu heyecanın yaşandığını ifade ederek şunları söyledi Eylül ayının sonlarında tatlı bir heyecanla bağ bozumu başlar. Yorucu ama bir o kadar da güzel geçer. Çoğu zaman imece usulüyle işlerimizi yaparız. Sabah saatlerinde bağa giderek üzümlerimizi topladıktan sonra şıra yerine getiriyoruz. Burada üzümün suyun çıkardıktan sonra bakır kazanlarda saatlerce kaynatıyoruz. Pekmez haline getirdiğimiz şıramıza un ve mısır nişastası katarak elde ettiğimiz bulamacı, kepçeler yardımıyla bezler üzerine çeşitli kalınlıklarda yayarak bastık haline gelmesi için güneşte kurumaya bırakıyoruz. Bunun yanında kesme ve cevizleri, bir ipe dizdikten sonra pekmeze batırıp cevizli sucuk haline getiriyoruz. Buranın lezzeti topraktan geliyor. Çok iyi ürünümüz var. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan ürünlerimizi doğal üretiyoruz.
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