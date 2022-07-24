Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu

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İstanbul'da sıcakların artması ile vatandaşlar Sarayburnu sahiline akın etti. Vatandaşların deniz sefası havadan görüntülendi.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 15:13

Hava sıcaklılarının arttığı hafta sonunda İstanbullular sahillere ve parklara akın etti. Tarihi yarımadada bulunan Sarayburnu sahiline gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girip, kayalıklarda güneşlendi. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Sarayburnu İstanbul deniz

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