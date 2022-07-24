Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu
İstanbul'da sıcakların artması ile vatandaşlar Sarayburnu sahiline akın etti. Vatandaşların deniz sefası havadan görüntülendi.
Hava sıcaklılarının arttığı hafta sonunda İstanbullular sahillere ve parklara akın etti. Tarihi yarımadada bulunan Sarayburnu sahiline gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girip, kayalıklarda güneşlendi. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
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