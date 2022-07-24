Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu

24 Temmuz 2022 Pazar, 15:13

Hava sıcaklılarının arttığı hafta sonunda İstanbullular sahillere ve parklara akın etti. Tarihi yarımadada bulunan Sarayburnu sahiline gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girip, kayalıklarda güneşlendi. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

