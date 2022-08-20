Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı kamerada , şoför istifa etti

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:55

Olay, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Zekariyaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hacıosman- Kısırkaya arasında sefer yapan 152 nolu hatlı İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü tartışma sonrası otomobilin sürücüsü İETT otobüsünü takip etti. Şoförün jandarma karakoluna doğru sürdüğü İETT otobüsün önü 3 araçla kesildi. Araçlardan inen kişiler otobüse yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Şoförünün kapıyı açmadığı otobüsteki yolcular karku dolu anlar yaşadı. Şoför uzun süre kornaya basarak jandarmanın gelmesini sağladı. Gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, bölge sorumluluk alanı olduğu için işlem yapması için polis ekibi çağırdı. Gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Otobüs şoförü İhsan Uzun, saldırganlardan şikayetçi oldu.