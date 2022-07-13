Sarıyer'de virajı alamayan otomobil kaza yaptı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:16

Dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, 67 LH 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak önce kaldırıma çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, karşıdan gelen hafif ticari araca çarptı. Üzerine gelen otomobilden kaçmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsü ise geri manevra yaparak istinat duvarına çarptı.

Kaza çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Öte yandan çevredekileriden birinin cep telefonu kamerasına kazayı anlatan otomobil sürücüsü, Kaymaya başladı araba, ondan sonra toparlayamadım. Bu tarafa doğru geldi, buraya vurdum. Oradan da araba geliyordu, sonra ona vurdum dedi.

Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken takla atarak hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.