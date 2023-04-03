"Seçimden sonra ülkemizdeki eğitimin öncelikleri neler olmalıdır?"
Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Eğitim danışmanı Selçuk Dereci oldu.
Video Haberler
- Meyve ve sebze fiyatları el yakıyor!
- Ülkemizdeki eğitimin öncelikleri neler olmadılır?
- Dışarıda insan duramıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Nisan ayında beyaza büründü
- Of'ta hareketli dakikalar
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- 'Seçime az kaldı, hepsi geçecek'
- Samsun'da minibüs takla attı
- “Çamurdan başka hiçbir şey gözükmüyor”
En Çok Okunan Haberler
-
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!
- Adana'da korkutan deprem!
- Saçan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışını değerlendirdi