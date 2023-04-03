"Seçimden sonra ülkemizdeki eğitimin öncelikleri neler olmalıdır?"

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Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Eğitim danışmanı Selçuk Dereci oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2023 Pazartesi, 11:51


Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin şahin aybek cumhuriyet tv

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