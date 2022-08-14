Seçmen listesi tartışması: AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
YSK listeleri tartışması, iptal edilen İstanbul seçimini akıllara getirdi. CHP, 2019’da TBMM’ye önerge vererek AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın engelli seçmenlerle ilgili kişisel bilgilere sahip olmasını sordu. YSK, “Bilgilerin kimler tarafından verildiği konusunda başkanlığımızda bilgi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bizdeki seçmen bilgileri YSK’nin elinde yok” sözlerinin üzerine başlayan “seçmen listeleri” tartışması, 2019’da İstanbul’da iptal edilen yerel seçimleri yeniden gündeme getirdi. AKP, YSK’ye başvurmuş ve “zihinsel engellilere oy kullandırıldığını” iddia etmişti.
CHP ise iktidarın; “seçmenlerin kişisel bilgilerini çaldığını” savunmuştu.
O dönem AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK’ye delil olarak sundukları kişisel bilgilerin “AKP Genel Merkezi tarafından toplandığını” söyleyerek “Bu verilere ulaşmak o kadar da zor değil” açıklamasını yapmıştı. İstanbul’da 23 Haziran seçimlerine doğru giderken yeni iddialar da ortaya atılmış ve “engelli seçmenlere ait kişisel bilgilerin AKP İstanbul İl Başkanlığı’na sızdırıldığı” ileri sürülmüştü.
YSK Başkanlığı, konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, “Bilgilerin kimler tarafından verildiği konusunda başkanlığımızda bir bilgi bulunmamaktadır” denildi.
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