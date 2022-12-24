Şehir hayatını bırakıp köyünde sera kurdu
İstanbul’da tekstil ve turizm işletmeciliği yapan 33 yaşındaki Mehmet Öğsüz, ailesine duyduğu özlemi gidermek amacıyla işini bırakıp Konya’nın Hadim ilçesindeki Yukarı Eşenler köyüne dönerek 13 dönüm araziye sera kurdu.
istanbul’da 15 yıldır tekstil ve turizm işiyle uğraşan Mehmet Öğsüz, anne-baba özlemi ağır basınca köyüne dönüp tarımla uğraşmaya karar verdi. İlçedeki düşük rakım ve mikroklima iklime sahip Aladağ vadisinde 1 dönümlük arazi satın alarak domates serası kuran Öğsüz, 3 yıl içinde sera sayısını 13 dönüme çıkardı.
Yılda ortalama 3 kez verim aldığını anlatan Öğsüz, “5 Mart’ta salatalık veya domatesin ilk ekim dikimini yaparız ve Ağustos’un 5’ine kadar bunlarla meşgul oluruz. Bahçenin bakımını yaptıktan sonra Ağustos’ta tekrar ekim dikim yapar ve 11. aya kadar uğraşırız. 11. ayda marul ekim dikimi yaparız. 12 ay boyunca 3 hasat yaparız buradan. Bu seralarda yılda 200 tondan fazla domates 65 bin adet de marul üretimi gerçekleştiriyoruz. Konya’da 2 toptancı firmaya veriyorum. Talep çok fazla. Talepleri yerine getirmeye çalışıyorum. İhracata yönelik de üretim yapmak istiyorum ama bu bölgede tek benim yapmamla ihracata yeterli gelmiyor. Diğer vatandaşlarımız da biraz seracılığa önem verse ihracatçı firmanın talebini birlikte karşılayabiliriz. Ama her zaman hayalim ihracattan yana” şeklinde konuştu.
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