Şehrin ortasında atla tur attı

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Diyarbakır’da bir kişi, at ile şehrin ortasında araç ve yayalara açık olan trafikte tur attı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Yenişehir ilçesinde öğlen saatlerinde işlek caddelerden Hintli Baba Caddesi’nde bir şahıs, cadde ortasında atıyla tur attı.

Şehir merkezinde trafiğe açık olan caddede ilerleyen at cep telefonu ile görüntülendi.

diyarbakır

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