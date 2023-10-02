Selçuk Özdağ'dan sert çıkış: 'Biz sizin hangi sözünüze itimat edeceğiz?'

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Selçuk Özdağ'dan sert çıkış

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2023 Pazartesi, 12:16

Selçuk Özdağ'dan sert çıkış: 'Biz sizin hangi sözünüze itimat edeceğiz?'

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