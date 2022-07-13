Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran selde mahsur kalan kanguru, kurtarma ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

İHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:45

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selin etkisi sürüyor. Maitland kentinde selden etkilenenleri tahliye etmek için bölgede bulunan kurtarma ekibi, tilkiden kaçan bir kangurunun sel sularında mahsur kaldığını fark etti.

Kanguruya doğru ilerleyen ekip, keseli hayvanı bota çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.Eyalette 11 milyon kanguru olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya sel kanguru

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