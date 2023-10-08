Şenol Güneş neden istifa etti? Spor yorumcusu Oğulcan Karakoç perde arkasını anlattı: ‘İstifanın altyapısı transfer döneminde ortaya çıktı’
Şenol Güneş neden istifa etti? Spor yorumcusu Karakoç perde arkasını anlattı: ‘İstifanın altyapısı transfer döneminde ortaya çıktı’
Şenol Güneş neden istifa etti?
Spor Yorumcusu Oğulcan Karakoç perde arkasını anlattı:
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