Şenol Güneş neden istifa etti? Spor yorumcusu Oğulcan Karakoç perde arkasını anlattı: ‘İstifanın altyapısı transfer döneminde ortaya çıktı’

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Şenol Güneş neden istifa etti? Spor yorumcusu Karakoç perde arkasını anlattı: ‘İstifanın altyapısı transfer döneminde ortaya çıktı’

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2023 Pazar, 17:35

Şenol Güneş neden istifa etti?

Spor Yorumcusu Oğulcan Karakoç perde arkasını anlattı:

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