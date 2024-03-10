Sera Kadıgil imar kararlarına değindi: "O belediye meclislerinden geçen imar kararları..."

10 Mart 2024 Pazar, 11:05

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Kadıköy’deki aday tanıtım toplantısında, “İkİtidarından muhalefetine fark etmeksizin oy birliğiyle o belediye meclislerinden geçen imar kararları var ya, biz bunları artık değiştirmek istiyoruz" dedi.