Sera Kadıgil imar kararlarına değindi: "O belediye meclislerinden geçen imar kararları..."
Sera Kadıgil imar kararlarına değindi: "O belediye meclislerinden geçen imar kararları..."
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Kadıköy’deki aday tanıtım toplantısında, “İkİtidarından muhalefetine fark etmeksizin oy birliğiyle o belediye meclislerinden geçen imar kararları var ya, biz bunları artık değiştirmek istiyoruz" dedi.
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