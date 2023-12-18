Sera Kadıgil, Meclis'te AKP'nin 'kutsal aile' masalını deşifre etti!

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TİP Sözcüsü Kadıgil'den 2024 bütçesi konuşması...

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2023 Pazartesi, 11:52

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu.

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