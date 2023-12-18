Sera Kadıgil, Meclis'te AKP'nin 'kutsal aile' masalını deşifre etti!
TİP Sözcüsü Kadıgil'den 2024 bütçesi konuşması...
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu.
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