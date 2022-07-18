'Ses bombası yapımı' videosu izleyip, evde denedi; 2 gözünden yaralandı

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Adana'da sosyal medyada 'ses bombası yapımı' videosu izleyip evde yapmaya çalışan M.E.Ç. (11), karışımın patlamasıyla 2 gözünden yaralandı.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:52

Yüreğir ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi M.E.Ç., 28 Haziran'da evde oturduğu sırada sosyal medyada 'ses bombası yapımı' isimli bir video izledi. Aynısından hazırlamak isteyen çocuk, evdeki temizlik malzemelerini kullandı.

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