'Ses bombası yapımı' videosu izleyip, evde denedi; 2 gözünden yaralandı
Adana'da sosyal medyada 'ses bombası yapımı' videosu izleyip evde yapmaya çalışan M.E.Ç. (11), karışımın patlamasıyla 2 gözünden yaralandı.
Yüreğir ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi M.E.Ç., 28 Haziran'da evde oturduğu sırada sosyal medyada 'ses bombası yapımı' isimli bir video izledi. Aynısından hazırlamak isteyen çocuk, evdeki temizlik malzemelerini kullandı.
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