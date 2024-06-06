Sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi

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Sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2024 Perşembe, 16:03






Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenmek isteyen bir kişi, namaz çıkışında elindeki “Bana dua edin onunla evleneyim” yazılı notla cemaate lokum dağıttı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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