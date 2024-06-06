Sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi
Sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi
Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenmek isteyen bir kişi, namaz çıkışında elindeki “Bana dua edin onunla evleneyim” yazılı notla cemaate lokum dağıttı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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