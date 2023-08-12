Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu; ürünlerde 'güneş yanığı' oluştu
Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu!
İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, Türkiye'deki yüksek hava sıcaklıklarının insanların yanı sıra tarımsal ürünleri de etkilediğini söyledi.
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