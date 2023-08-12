Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu; ürünlerde 'güneş yanığı' oluştu

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Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu!

DHA
12 Ağustos 2023 Cumartesi, 14:17

İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, Türkiye'deki yüksek hava sıcaklıklarının insanların yanı sıra tarımsal ürünleri de etkilediğini söyledi.

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