Sıcaktan bunalan esnaf dükkanının önündeki şişme havuzda serinledi

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Sıcaktan bunalan esnaf dükkanının önündeki şişme havuzda serinledi

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2023 Salı, 12:58


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