Sıcaktan bunalan esnaf dükkanının önündeki şişme havuzda serinledi
Sıcaktan bunalan esnaf dükkanının önündeki şişme havuzda serinledi
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- Sıcaktan bunalan esnaf şişme havuzda serinledi
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