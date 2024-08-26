Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı dükkanda serinledi

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Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı dükkanda serinledi

IHA
26 Ağustos 2024 Pazartesi, 12:25




Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sıcaktan bunalan sokak köpeği, klimalı dükkana girerek serinledi.

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