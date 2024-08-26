Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı dükkanda serinledi
Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı dükkanda serinledi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sıcaktan bunalan sokak köpeği, klimalı dükkana girerek serinledi.
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