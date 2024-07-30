Şile'de korkutan hortum!
Şile'de korkutan hortum!
Şile'de geçtiğimiz gün havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu. Fener mevkii denilen yerde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir vatandaş ise evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti
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