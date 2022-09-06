Şimşekler orman yangını çıkardı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde dün gece çakan şimşekler orman yangınına sebep oldu. Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen yangında 2 hektarlık orman zarar gördü.
Korkuteli ilçesinde dün gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Bu sırada çakan şimşekler Korucak mevkiinde 6 ağaca isabet etti. Ağaca düşen yıldırımlar orman yangınına neden oldu. Yangın 2 uçak ve 3 helikopterin havadan müdahalesi ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü.
Son durumu anlatan Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, “Gece yağan yağmur ve çakan şimşekler sonucu 6 ağaç şimşekten etkilenerek yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde bölgeden dumanların yükselmesiyle anında müdahale ettik. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleri ile büyümeden az zayiatla söndürüldü. 2 uçak ve 3 helikopter havadan su atarak, yangın söndürme ekipleri yerden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü” dedi.
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