Şırnak Nisan ayında beyaza büründü

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Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı sonrası dağlar beyaz örtüye büründü.

İHA
02 Nisan 2023 Pazar, 10:23

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gün etkisini gösteren kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Meşe ormanları ise beyazlar içinde kayboldu.

Bahar aylarında etkili olan kar yağışı, en çok fotoğrafçıları sevindirdi. Doğa fotoğrafçıları anı ölümsüzleştirmek için buz gibi havada kışın son demlerini yaşadı. Fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, "Günlerdir etkili olan soğuk hava sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Anları ölümsüzleştirdim. Kışı tekrar yaşıyoruz. Güzel fotoğraflar çektim" dedi.

Şırnak nisan Kar

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