Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te ders gibi konuşma! Refik Halit Karay'ın o hikayesini anlattı...

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Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te Refik Halit Karay'ın hikayesini anlattı

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2023 Salı, 11:05

Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te ders gibi konuşma! Refik Halit Karay'ın o hikayesini anlattı...

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