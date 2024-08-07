Şişli Belediyesi'nin 'Gezici Kent Lokantasına' yurttaşlardan yoğun ilgi
Şişli Belediyesi'nin 'Gezici Kent Lokantasına' yurttaşlardan yoğun ilgi
Şişli Belediyesi ve İBB ortaklıklığında hayata geçirilen ‘Gezici Kent Lokantası’ projesinin bugünkü durağı Mecidiyeköy Meydanı..
Mobil olarak hizmet veren lokanta aslında bir tırdan dönüştürüldü bu sayede yurttaşlara uygun fiyata sağlıklı yemek ulaşıyor.
Dört Çeşit Menü 40 Lira
İBB tarafından hazırlanan yemekler dört çeşitten oluşuyor ve fiyatı 40 lira olarak servis ediliyor.
GEZİCİ LOKANTA: SÜREKLİ DEĞİŞEN NOKTALAR
Gezici kent lokantası, belirli aralıklarla Şişli’nin farklı bölgelerinde konumlandırılarak dört bir yandaki vatandaşlar, kendilerine en yakın noktadan bu hizmetten faydalanabilecekler.
Şişlililer gezici kent lokantasının yeni duraklarını Şişli Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden takip edebilecekler.
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