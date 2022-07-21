Şişli'de şüpheli şekilde yaşamını yitiren kadının Rus model olduğu ortaya çıktı

Abone Ol google-news

Şişli'de kaldığı otelden düşerek öldüğü iddia edilen kadının Rus vatandaşı Sofia Olifrenko (24) olduğu ortaya çıktı. Rusya'da modellik yapan Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak "Beni gözyaşlarıyla ve kırık bir kalple bıraktın" yazdı.

DHA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:14

Olay, önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan yabancı uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde kadının otele Aleksandra V. adına kayıt yaptırarak girdiği belirlendi. Polis kadının gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.

Haberin devamı...

Şişli model Rus Sofia Olifrenko

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler